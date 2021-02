Suspeito de assassinato nos EUA 'cozinhou' o coração da vítima, segundo imprensa

Um homem acusado de um triplo homicídio no estado americano de Oklahoma retirou o coração de uma vítima de seu corpo e o cozinhou com batatas para servir a outras vítimas antes de atacá-las, reportou a imprensa americana nesta quarta-feira (24).



O suspeito, Lawrence Paul Anderson, supostamente removeu o órgão do corpo de um vizinho que ele esfaqueou até a morte, de acordo com o Oklahoma City News 4 TV e o jornal Oklahoman.



Ele teria levado o coração para a casa de seu tio, onde o cozinhou e tentou servi-lo ao tio e sua esposa, reportaram os investigadores reportaram ao Tribunal do Condado de Grady em Chickasha na terça-feira.



Anderson, então, supostamente matou o tio e sua neta de quatro anos em casa e feriu gravemente a esposa deste em um ataque em 9 de fevereiro.



"Ele cozinhou o coração com batatas para alimentar sua família e libertar os demônios", escreveu um agente em um mandado de busca e apreensão apresentado no tribunal.



O crime aconteceu semanas depois de Anderson, que tem um longo histórico de detenções, ser libertado da prisão em uma comutação geral dada pelo governador de Oklahoma, Kevin Stitt.



Ele foi condenado a 20 anos de prisão em 2017 por tráfico de drogas.



Ele confessou os assassinatos no tribunal na terça-feira, de acordo com os relatórios.