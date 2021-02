A vacina do laboratório Pfizer contra o coronavírus é 94% eficaz contra os casos sintomáticos da covid-19, segundo um amplo estudo realizado em Israel e publicado nesta quarta-feira (24) na revista especializada New England Journal of Medicine.



"Trata-se da primeira prova validada por pares da eficácia de uma vacina nas condições do mundo real", declarou à AFP Ben Reis, um dos coautores do estudo.