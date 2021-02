Nasa divulga panorâmica feita pelo veículo-robô Perseverance em Marte

A Nasa, agência espacial americana, divulgou nesta quarta-feira (24) uma imagem panorâmica espetacular do local do pouso do veículo-robô Perseverance em Marte.



A panorâmica mostra a borda da cratera de Jezero, onde o veículo pousou na semana passada, e a face do penhasco de um antigo delta de um rio à distância.



A imagem foi feita girando o mastro do rover em 360 graus. O mastro é equipado com câmeras duplas com zoom que podem capturar vídeos e imagens em alta definição.



A panorâmica é composta de 142 imagens individuais, unidas na Terra, disse a Nasa.



"Estamos abrigados em um local ideal, onde se pode ver diferentes características de muitas formas similares às encontradas pelo Spirit, Opportunity e Curiosity em seus locais de pouso", disse Jim Bell, da Escola de Exploração da Terra e do Espaço da Arizona State University.



Spirit, Opportunity e Curiosity foram missões anteriores enviadas a Marte.



A Nasa informou que as câmeras do 'rover' ajudarão os cientistas a avaliar a história geológica e as condições atmosféricas da cratera de Jezero e a identificar rochas e sedimentos dignos de um exame mais detalhado e coleta para eventual retorno à Terra.



Na segunda-feira, a agência espacial dos EUA divulgou o primeiro áudio de Marte, uma gravação chiada de uma rajada de vento capturada pelo microfone do veículo espacial.



A Nasa também divulgou o vídeo do pouso do rover, que tem como missão procurar sinais de vida passada no planeta vermelho.