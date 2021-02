Wall Street fecha no azul com recorde para o Dow Jones

A bolsa de Nova York fechou em forte alta nesta quarta-feira (24), com recorde para seu principal índice, o Dow Jones.



O Dow Jones fechou em alta de 1,35% a 31.961,86 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,99% a 13.597,97 unidades e o S&P;, 1,14% a 3.925,43 unidades.



O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, reiterou nesta quarta, segundo dia de sua audiência semestral ante os legisladores, que o Fed pretende manter as taxas de juros baixas, entre 0% e 0,25%.



Também tranquilizou sobre as perspectivas inflacionárias.



Ele disse que "as taxas de juros (dos bônus do Tesouro) em alta são mais um sinal de boas perspectivas de crescimento a partir do segundo trimestre e não tanto um sinal de inflação", segundo Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.



A taxa de juros dos bônus do Tesouro com dez anos de prazo - que antecipa as expectativas de inflação - subiu acima de 1,43% na manhã desta quarta-feira para depois cair a 1,38% após a fala de Powell.



A perspectiva de uma nova vacina, a da Johnson & Johnson (+1,34%) disponível em breve, e a da adoção de um pacote de estímulo de US$ 1,9 trilhão também desempenharam um papel na alta do mercado, disse Art Hogan, da National.



A rede de lojas de videogames GameStop voltou a ser alvo de uma febre especulativa e seus papéis subiram mais de 100%, a 91,71 dólares.