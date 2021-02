Especialista da ONU pede investigação da presença de soldados eritreus na Etiópia

Denúncias de abusos cometidos por soldados da Eritreia durante o conflito na região vizinha etíope de Tigré devem ser investigadas o quanto antes por mecanismos independentes, afirmou um especialista da ONU nesta quarta-feira (24).



"Estou preocupado com as denúncias sobre o envolvimento de forças eritreias em graves violações dos direitos humanos", declarou o relator especial da ONU para a situação dos direitos humanos na Eritreia, Mohamed Abdelsalam Babiker.



O relator, que pediu uma "investigação rápida e aprofundada por mecanismos independentes", mencionou "sequestros" e "regressos forçados de refugiados eritreus e requerentes de asilo, que posteriormente são presos na Eritreia".



Em novembro, o governo da Etiópia realizou uma operação militar para destituir as autoridades regionais dissidentes do Tigré.



Durante o conflito, os Estados Unidos apontaram "informações confiáveis" sobre o envolvimento da vizinha Eritreia nessa região, apoiadas por vários testemunhos e declarações de encarregados etíopes.



A ONU já expressou preocupação com possíveis assassinatos seletivos e sequestros por soldados eritreus.