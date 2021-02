França confirma prisão de francês no Irã

O governo francês confirmou nesta quarta-feira (24) que um francês está detido no Irã, segundo a imprensa desde maio de 2020 e sem maiores explicações, um novo ponto de tensão entre Paris e Teerã.



"Apesar da situação de saúde (devido à pandemia do coronavírus), visitas consulares foram realizadas além de contatos frequentes por nossa embaixada em Teerã e com sua família através de nossos serviços em Paris", informou o ministério das Relações Exteriores da França, sem especificar as circunstâncias da prisão.



De acordo com o semanário Le Point, o cidadão francês, um turista de 35 anos, foi detido pelas forças de segurança iranianas em uma área desértica localizada na fronteira entre o Irã e o Turcomenistão.



Segundo o jornal Le Figaro, o francês foi preso "no deserto manipulando um drone".



"Este jovem turista, detido ilegalmente por cerca de nove meses, enfrenta acusações contraditórias e falsas", disse o advogado Said Dehghan no Twitter, que também defendeu a antropóloga franco-iraniana Fariba Adelkhah, detida no Irã desde junho de 2019.



Adelkhah, atualmente em prisão domiciliar, foi condenada em maio de 2020 a cinco anos de prisão por "conspiração para atacar a segurança nacional" e "propaganda contra o sistema" da República Islâmica, que ela nega.



/mvv