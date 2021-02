Irã promete respostas a 'ambiguidades' sobre Boeing ucraniano abatido

O Irã afirmou nesta quarta-feira (24) que prepara "respostas detalhadas" às acusações baseadas em "informações errôneas" de uma especialista da ONU sobre um avião de passageiros ucraniano abatido por Teerã no ano passado, indicou a diplomacia iraniana.



Agnès Callamard, relatora especial da ONU para as execuções extrajudiciais, acusou o Irã na terça-feira de ter mentido, destacando eventuais "contradições" em sua investigação sobre o caso.



O Irã "preparou respostas detalhadas às perguntas e ambiguidades questionadas", declarou em um comunicado o porta-voz da chancelaria, Said Khatibzadeh, explicando que serão apresentadas antes de 20 de março.



A observadora das Nações Unidas utilizou "informações errôneas, parciais e irrelevantes", afirmou o assessor, que a reprovou por ter tratado de um assunto que "não se enquadra em sua missão e competência".



Em 8 de janeiro de 2020, o voo PS752 da Ukraine International Airlines caiu pouco depois de decolar de Teerã, matando as 176 pessoas a bordo, entre elas 55 canadenses.



A República islâmica admitiu três dias depois que suas forças haviam derrubado "por engano" este Boeing 737-800 com destino a Kiev após lançar dois mísseis.



As defesas aéreas iranianas estavam em alerta máximo diante de uma possível resposta norte-americana depois que Teerã lançou mísseis contra uma base militar no Iraque, usada por tropas dos Estados Unidos.



