Máfia italiana foi 'abençoada' pela pandemia de covid-19

A epidemia de covid-19 na Itália é uma bênção para a máfia devido à afluência maciça de dinheiro público e projetos de investimento, alertou a Direção de Investigações Anti-máfia (DIA) nesta quarta-feira (24) em Roma.



A inédita situação que atravessa a economia italiana devido à grave crise sanitária resulta em "uma grande oportunidade para as organizações criminosas, devido a estarem sempre dispostas a expandirem seus negócios", explicou a DIA em seu relatório semestral.



Itália, que registrou quase 100 mil mortes pelo coronavírus desde o início da pandemia, atravessa a pior recessão econômica de sua história recente, com uma queda no PIB de 8,9%.



Para reativar a economia e encarar a crise "será inevitável que sejam facilitados os trâmites para as licitações e os serviços públicos", alertou a DIA.



"Tudo isso leva um alto risco para que a máfia se infiltre na economia legal, em particular no setor da saúde", diz o relatório.



"É possível ver importantes investidas criminosas em empresas que operam no setor de saúde", entre elas na construção ou reforma de hospitais, criação de funerárias, passando pela gestão de resíduos químicos perigosos e dispositivos médicos, garante a DIA.



O país europeu será beneficiado com uma ajuda extraordinária da União Europeia de aproximadamente 200 bilhões de euros (240 bilhões de dólares) para retomar sua economia.



O temor é que empresas da máfia sejam premiadas com contratos públicos milionários e por isso as autoridades pedem uma "vigilância anti-máfia maior e rápida", enfatiza o relatório.