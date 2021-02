Quadro do período parisiense de Van Gogh será leiloado em março

Uma das poucas telas de Van Gogh ainda em mãos privadas e pertencente ao seu período parisiense será leiloada online em 25 de março com um preço estimado de entre 5 e 8 milhões de euros (6 e 9,7 milhões de dólares), anunciou a casa Sotheby's nesta quarta-feira (24).



De 1887, "Scène de rue à Montmartre" foi pintado durante os dois anos em que Van Gogh (1853-1890) viveu em Paris. A obra mostra um casal passeando e duas crianças brincando, com o "Moulin à poivre" ao fundo, um emblemático moinho de vento transformado em salão de festas.



"Há poucos quadros da série de Montmartre", um bairro popular do norte de Paris. "É muito provável que gere muito interesse entre particulares, os grandes colecionadores de Van Gogh presentes em todo o mundo e talvez entre instituições", declarou à AFP Aurélie Vandevoorde, diretora do departamento de arte impressionista da Sotheby's.



A venda será feita por vídeoconferência por parte das equipes da casa em Paris, Nova York, Hong Kong e Londres.



É a primeira vez que o quadro aparece em público desde que foi adquirido por uma família francesa em 1920.



Será "primeiramente exposto em Amsterdã, onde estão os maiores colecionadores do artista, e será estudado pelo museu Van Gogh, que manifestou um verdadeiro interesse pela obra", informou Claudia Mercier, comissária da casa Mirabaud Mercier, a quem os proprietários confiaram a obra.



O quadro viajará depois para Hong Kong e, por fim, voltará para Paris.



O último Van Gogh vendido em um leilão, "Laboureur dans un champ" (1889), chegou a 81 milhões de dólares em 2017 em Nova York.



SOTHEBY'S