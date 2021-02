Venezuela dá 72 horas para embaixadora da UE deixar o país

A Venezuela declarou persona non grata e expulsou a embaixadora da União Europeia em Caracas, dando 72 horas para que deixe o país após novas sanções do bloco contra funcionários venezuelanos, anunciou o chanceler Jorge Arreaza nesta quarta-feira (24).



"Hoje, por decisão do presidente Nicolás Maduro, entregamos nas mãos da senhora Isabel Brilhante (...) a declaração como persona non grata", disse Arreaza à imprensa após uma reunião com a diplomata em Caracas.



"Foi dado um prazo de 72 horas para abandonar o território venezuelano".



A União Europeia reagiu nesta quarta e pediu para reverter a decisão do governo venezuelano.



"A UE lamenta profundamente esta decisão, que só levará a um maior isolamento internacional da Venezuela. Pedimos que esta decisão seja revertida", disse a porta-voz Nabila Nasrali.



Ela acrescentou que a Venezuela "só vai superar a atual crise mediante negociação e diálogo, com o qual a UE está sempre comprometida, mas a quem esta decisão afeta diretamente".



O governo de Maduro respondeu assim às sanções contra 19 funcionários, incluindo Remigio Ceballos, um dos principais líderes militares da Venezuela; Indira Alfonzo, presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE); e dois congressistas.



Eles foram acusados de prejudicar a democracia após as eleições parlamentares de 6 de dezembro, boicotadas e denunciadas como fraude pelos maiores partidos políticos opositores.



As votações, não reconhecidas por Estados Unidos, União Europeia e vários países da América Latina, deram ao partido do governo e seus aliados 256 das 277 cadeiras do Parlamento, dando a Maduro o controle do único poder que estava nas mãos de seus adversários.



A União Europeia havia pedido, sem sucesso, o adiamento dessas eleições, visando buscar condições que garantissem a participação da oposição.



Na terça-feira, o novo Parlamento pediu a Maduro a expulsão de Brilhante, que ocupava o cargo de embaixadora da União Europeia desde outubro de 2017. Além disso, também pediu para revisar o acordo de funcionamento do escritório do bloco em Caracas.



Arreaza planeja se reunir nesta quarta com o embaixador da França, Romain Nadal, e representantes diplomatas da Alemanha, Espanha e Holanda.



- Medidas "ilegais" -



Arreaza chamou as medidas de "ilegais": "É realmente inaceitável".



A Venezuela se tornou o primeiro país latino-americano a ser sancionado pela UE em 2017, que desde então aprovou medidas contra 55 funcionários venezuelanos, que incluem a proibição de viajar para o seu território e o congelamento de bens.



Em 29 de julho, após outro pacote de sanções, Maduro declarou Brilhante como persona non grata e também lhe deu 72 horas para deixar a Venezuela. No entanto, quando esse prazo expirou, o governo socialista recuou, pedindo "gestos" do bloco em troca.



Naquela ocasião, em um comunicado conjunto, Borrell e Arreaza "concordaram com a necessidade de manter o marco das relações diplomáticas, especialmente em um momento em que a cooperação entre ambas as partes pode facilitar os caminhos do diálogo político" em prol das soluções para a crise venezuelana.



"Espero que haja uma reflexão na União Europeia, espero possamos reconstruir as pontes de entendimento, de diálogo, espero que aprendam a respeitar", insistiu Arreaza nesta quarta-feira.