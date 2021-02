França denuncia 'repressão institucionalizada' da China contra uigures

O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, denunciou um "sistema institucionalizado de repressão" da China contra os muçulmanos uigures em Xinjiang (noroeste), em uma intervenção nesta quarta-feira (24) no Conselho de Direitos Humanos da ONU.



"Da região de Xinjiang, na China, recebemos testemunhos e documentos concordantes que mostram práticas injustificáveis contra os uigures e um sistema institucionalizado de vigilância e repressão em grande escala", disse Le Drian por videoconferência.



A embaixada chinesa na França respondeu rapidamente em um tuíte - sem citar diretamente Le Drian - lamentando uma "interferência nos assuntos internos por terceiros sob o pretexto dos direitos humanos".



"A China se opõe ao uso de dois pesos duas medidas para atacar e denegrir outros países", enfatizou a embaixada em sua conta no Twitter.



As autoridades chinesas, cada vez mais atacadas pelos ocidentais pela situação em Xinjiang, elogiaram na segunda-feira o desenvolvimento socioeconômico nesta província, citando-o como um "exemplo brilhante" em seu progresso em direitos humanos.



De acordo com estudos de institutos americanos e australianos, pelo menos um milhão de uigures foram internados em "campos" em Xinjiang e alguns foram submetidos a "trabalhos forçados" ou "esterilizações forçadas".



A China nega categoricamente as acusações e afirma que os "campos" são "centros de treinamento vocacional" que visam manter a população longe do extremismo religioso e do separatismo, após os muitos ataques mortais de uigures contra civis.