Casa Branca anuncia distribuição de 25 milhões de máscaras a centros comunitários

O coordenador da resposta da Casa Branca à pandemia, Jeff Zients, anunciou nesta quarta-feira que o governo norte-americano enviará 25 milhões de máscaras a 1,3 mil centros comunitários dos Estados Unidos. O objetivo é reduzir a disseminação das novas variantes do coronavírus, que se espalham de forma mais rápida.



"Usaremos todos os recursos disponíveis para combater a pandemia", afirmou Zients durante uma coletiva de imprensa.



Ao iniciar o pronunciamento, o assessor lamentou as mais de 500 mil vidas de cidadãos americanos perdidas desde o início da crise de saúde. De acordo com ele, o envio das máscaras aos centros comunitários começará em março.



Zients também informou que o governo aumentará a alocação de vacinas contra a covid-19 para as farmácias. O número de doses semanais enviadas aos estabelecimentos subirá para 2,1 milhões.



A Diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, que também participou da coletiva, voltou a celebrar a melhora dos indicadores da pandemia. Ela, contudo, alertou para os riscos representados pelas novas variantes.



Segundo Walensky, a média diária de novos casos de covid-19 caiu 25% na semana passada, em relação aos sete dias anteriores. A média diária de mortes, por sua vez, recuou 35% em igual período e base comparativa.