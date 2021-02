África recebe primeiras doses gratuitas do Covax e vacina da J&J traz boas notícias

Gana recebeu nesta quarta-feira (24) a primeira entrega mundial de vacinas financiadas pelo dispositivo Covax destinadas aos países menos favorecidos, enquanto boas notícias vieram dos Estados Unidos sobre a eficácia do imunizante do laboratório Johnson & Johnson contra formas graves da doença.



"Finalmente! Esta manhã, as primeiras doses das vacinas contra a covid-19 fornecidas pelo dispositivo Covax chegaram em Gana", escreveu no Twitter o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



As 600.000 doses da vacina produzidas pelo Serum Institute of India "fazem parte da primeira onda de vacinas anticovid destinadas a vários países de baixa e média renda", de acordo com um comunicado conjunto da OMS e do UNICEF.



Gana registrou 80.759 casos de coronavírus, incluindo 582 mortes, e deve receber 2,4 milhões de doses.



O sistema Covax tem como objetivo fornecer este ano vacinas anticovid a 20% da população de quase 200 países e territórios. O mais importante, porém, é que dispõe de um mecanismo de financiamento que permite o acesso a 92 economias de baixa e média renda.



Nas segunda-feira, Tedros Adhanom Ghebreyesus acusou certas nações ricas de "minar" o dispositivo e "contatar os fabricantes para garantir o acesso a doses adicionais de vacinas".



Para ajudar a acelerar a vacinação de 1,3 bilhão de pessoas do continente, a União Africana declarou que garantiu 270 milhões de doses para distribuir este ano.



Até o momento, 217 milhões de doses foram administradas no mundo, de acordo com uma contagem feita pela AFP. Porém, mais de 90% foram administradas em países de renda "alta" ou "média-alta", de acordo com referências do Banco Mundial.



- J&J; eficaz contra formas graves da covid -



Nesta quarta-feira, a Administração de Alimentos y Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos informou que a vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson, administrada em apenas uma dose, é eficaz contra os quadros severos da doença.



A FDA destacou que a vacina oferece proteção, inclusive contra as variantes sul-africana e brasileira, e que nos testes clínicos nos Estados Unidos mostrou uma eficácia de 85,9%, com uma taxa de 81,7% na África do Sul e de 87,6% no Brasil.



O próximo passo é uma reunião na sexta-feira de uma comissão independente da FDA para analisar os resultados. Depois as autoridades podem autorizar o uso emergencial do fármaco.



Se a vacina da Johnson & Johnson for aprovada, este será o terceiro laboratório farmacêutico a receber o sinal verde da agência reguladora americana para o uso de seu produto no país, depois da e da Moderna.



Estados Unidos lidera a lista de mortes por covid-19 em termos absolutos com mais de 500.000 vítimas fatais. Os especialistas consideram que a aprovação da vacina da Johnson & Johnson é vital para ampliar a campanha de imunização, embora sua eficácia contra casos moderados seja menor do que a dos outros dois fármacos aprovados.



- Primeiras doses para a Guatemala -



Na América Latina, a Guatemala tem previsto receber na próxima quinta-feira as primeiras 5.000 doses de vacinas contra o coronavírus do laboratório americano Moderna, doadas por Israel, informou na terça o chanceler guatemalteco, Pedro Brolo.



Enquanto isso, um carregamento de 768.000 doses da vacina chinesa Sinovac chegou à República Dominicana, uma semana depois que o país caribenho iniciou seu plano de vacinação contra a covid-19.



Na esteira do escândalo na Argentina, onde foi descoberto que políticos e suas famílias conseguiram "vacinas privilegiadas" contra a covid-19, o governo do Panamá demitiu um diretor regional de saúde na terça depois que várias pessoas receberam doses antes do previsto pelas autoridades.



A pandemia de coronavírus já fez mais de 2,48 milhões de mortos em mais de 112 milhões de caos no mundo, de acordo com balanço da AFP estabelecido nesta quarta-feira.



- Problemas da AstraZeneca na UE -



Na Europa, a gigante farmacêutica AstraZeneca reconheceu novas dificuldades na produção de vacinas e indicou que terá que recorrer a fábricas no exterior para cumprir com as entregas de doses à UE no segundo semestre.



A AstraZeneca "está trabalhando para aumentar a produtividade de sua cadeia de abastecimento na União Europeia", e usará "sua capacidade global para garantir a entrega de 180 milhões de doses para a UE no segundo semestre do ano", disse à AFP um porta-voz do grupo britânico-sueco.



Embora o número de infecções esteja caindo globalmente, a situação continua a ser preocupante em muitas partes do mundo, incluindo na Europa.



Na França, o panorama "está se deteriorando" e "é muito preocupante em uma dezena de departamentos", disse o porta-voz do governo, Gabriel Attal.



Por fim, a Índia anunciou que planeja estender seu gigantesco programa de vacinação a pessoas com mais de 60 anos, a partir de 1º de março, inclusive em hospitais privados.