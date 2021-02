Alemanha e Bélgica fazem apreensão recorde de cocaína

Em torno de 23 toneladas de cocaína foram encontradas em contêineres nos portos de Hamburgo e Antuérpia - anunciou o serviço de alfândega alemão nesta quarta-feira (24), referindo-se à maior apreensão da história na Europa.



Pelo menos 16 toneladas foram apreendidas em Hamburgo (norte da Alemanha) em cinco contêineres procedentes do Paraguai, informou a alfândega, acrescentando que esta operação permitiu encontrar também outras sete toneladas armazenadas na Antuérpia (norte da Bélgica).



O valor total desses materiais apreendidos chega a "vários bilhões de euros", segundo a alfândega.



Um homem de 28 anos foi detido na Holanda, suspeito de ser o responsável pela importação das 23 toneladas de cocaína, segundo o serviço de alfândega.



Os investigadores também revistaram dois locais: um, em Roterdã, e outro, em uma cidade próxima. A polícia holandesa declarou que o material ilícito interceptado tinha "o mesmo destino na Holanda".



"O conjunto de megaremessas apreendidas com destino à Holanda constitui um recorde absoluto. Nunca antes tanta cocaína foi interceptada de uma só vez", disseram em um comunicado.



Os funcionários da alfândega do porto de Hamburgo decidiram analisar mais de perto os contêineres paraguaios após alertarem "claras irregularidades" em seu conteúdo. As latas em questão deveriam estar repletas de massa.



"Embaixo de uma camada de mercadoria autêntica empacotada atrás da porta do contêiner, várias latas estavam na verdade preenchidas com outras mercadorias", disse a alfândega.



No total, foram descobertas 16 toneladas em cerca de 1.700 latas.



A investigação continua na Alemanha, Holanda e Bélgica e pode levar a mais detenções.



"Essa é a maior quantidade de cocaína já apreendida na Europa e uma das maiores apreensões individuais em todo mundo", declarou a alfândega alemã.



- Colômbia, Brasil e Equador -



Apesar de o porto de Hamburgo ter-se tornado um importante centro de distribuição de cocaína no continente europeu, o porto da Antuérpia continua sendo a principal porta de entrada.



As autoridades belgas apreenderam lá quase 65,5 toneladas de cocaína em 2020, um novo recorde. Desde as 4,7 toneladas em 2013, os volumes interceptados procedentes da América Latina se multiplicaram por 14, segundo o governo belga.



A droga geralmente é escondida em contêineres descarregados de navios.



Colômbia, Brasil e Equador são os três primeiros países de embarque, enquanto Espanha e Holanda são, depois da Bélgica, outras duas portas de entrada na Europa.



O valor de revenda do volume apreendido na Antuérpia em 2020 (65,5 toneladas) foi estimado em US$ 9,11 bilhões, com base no preço médio da UE de 83,27 dólares por grama e em uma droga que geralmente é vendida em sachês com "60% de pureza".



No total, no ano passado, 102 toneladas de cocaína foram interceptadas com destino ao continente europeu, graças a um projeto internacional de aplicação da lei, implementado junto com as Nações Unidas.