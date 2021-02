Terremoto sacode Islândia perto de Reykjavik

Um terremoto de magnitude 5,7 sacudiu o sudoeste da Islândia nesta quarta-feira (24), às 10h05 GMT (7h05 em Brasília), incluindo a capital nacional, Reykjavik.



Não há informações sobre danos, ou vítimas.



O epicentro se situou perto do Monte Keilir, cerca de 30 km ao sul da capital.



Na sequência, houve vários novos tremores, entre eles um com magnitude superior a 4, relatou um correspondente da AFP em Reykjavik.



"É uma área de intensa atividade, sabemos bem disso, mas nunca tínhamos experimentado, nem sentido, tantos terremotos tão fortes e em tão pouco tempo. É incomum", declarou Kristin Jonsdottir, coordenadora de riscos sísmicos do Instituto Meteorológico da Islândia, em entrevista à RUV, a televisão pública islandesa.



Há mais de um ano, a península de Reykjavik, particularmente ativa por estar situada sobre uma falha tectônica, foi abalada por vários terremotos.



O último sismo significativo se deu em outubro passado, com magnitude 5,6.