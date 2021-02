Aeroporto Heathrow de Londres perdeu 2 bilhões de libras pela pandemia

O aeroporto de Heathrow em Londres perdeu 2 bilhões de libras (cerca de 2,8 bilhões de dólares) em 2020 devido a pandemia de covid-19 e ao seu "impacto devastador na aviação".



Em 2019, a estação aérea registrou um lucro sem impostos de 546 milhões de libras, segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira (24).



Mas no ano passado, por conta das medidas de confinamento em todo o mundo e das restrições nas viagens para conter a propagação do vírus, o número de passageiros caiu 73% até 22,1 milhões - metade dos que viajaram em janeiro e fevereiro antes do impacto da pandemia.



O faturamento também caiu 62%, para 1,2 bilhão de libras (cerca de 1,7 bilhão de dólares), devido principalmente a uma forte queda de 28% nos volumes de carga.



"As políticas governamentais dos últimos meses fecharam efetivamente as fronteiras. O único apoio governamental que tivemos foi o da ajuda para a manutenção do emprego e não fomos beneficiados com nenhuma redução ou suspensão fiscal corporativa, como outros aeroportos", afirma Heathrow.