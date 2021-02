Diplomacia entra em ação em Mianmar, enquanto protestos continuam

O ministro das Relações Exteriores de Mianmar nomeado pela junta militar viajou nesta quarta-feira (24) à Tailândia para estabelecer um diálogo com as potências regionais, a fim de encerrar três semanas de protestos após o golpe de Estado dos generais.



Wunna Maung Lwin conversou com os chanceleres de Tailândia e Indonésia durante a primeira reunião conhecida entre um membro da junta e funcionários de governos estrangeiros.



O Exército birmanês tem sido condenado internacionalmente há várias semanas por derrubar a chefe de governo civil, Aung San Suu Kyi, em um golpe de Estado em 1º de fevereiro.



No país, a junta enfrenta grandes manifestações diárias e um movimento de desobediência civil que afeta todos os setores da sociedade birmanesa.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, Tanee Sanrat, confirmou à imprensa que Retno Marsudi - atualmente em Bangcoc - se encontrou com Wunna Maung Lwin na Tailândia, bem como com o chefe da diplomacia, Don Pramudwinai.



"Não tínhamos planejado isso, mas sim", a reunião aconteceu, escreveu.



Outra fonte do governo confirmou que houve "um encontro tripartite entre os ministros da Indonésia, Tailândia e Mianmar, proposto pela Tailândia".



Nenhum outro detalhe foi fornecido sobre o conteúdo das discussões.



Sem confirmar a reunião, o primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan O Cha - que chegou ao poder após um golpe de Estado em 2014 - afirmou que o assunto "está sendo tratado pelo Ministério das Relações Exteriores".



"Somos vizinhos amistosos e devemos ouvir uns aos outros. Somos membros da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), queremos que haja cooperação e enviamos nosso apoio moral para que tudo esteja em paz", concluiu.



- Manifestações continuam -



Na madrugada desta quarta-feira, centenas de manifestantes se reuniram pelo segundo dia consecutivo em frente à embaixada da Indonésia no centro de Yangon, a maior cidade de Mianmar.



Insatisfeitos que o país vizinho esteja considerando negociar com a junta - oficialmente chamada de Conselho de Governo do Estado -, eles carregavam cartazes que diziam "Pare de negociar com eles" e "Indonésia, não apoie o ditador".



"A junta militar não é nosso governo legítimo", disse à AFP Seinn Lae Maung, uma manifestante com a bandeira birmanesa pintada no rosto.



"Agradecemos o respeito pelos nossos votos e pela escuta das nossas vozes", exclamou.



Nas últimas três semanas, os generais intensificaram o uso da força para enfraquecer a mobilização pró-democracia em Mianmar, onde milhares de pessoas os desafiam tomando as ruas diariamente.



As forças de ordem usaram gás lacrimogêneo, canhões d'água e balas de borracha contra os manifestantes, e também houve ações isoladas com munição real.



Até o momento, três pessoas morreram durante os protestos e um homem de 30 anos que patrulhava para evitar prisões em massa em seu bairro de Yangon foi baleado e morto.



As manifestações continuam em todo país nesta quarta, de Yangon - onde grupos de minorias étnicas vestidos em trajes tradicionais marcharam com suas bandeiras - até a segunda maior cidade do país, Mandalay, onde manifestantes marcharam sobre elefantes.