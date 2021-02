Economia da Alemanha termina ano de 2020 melhor que o esperado

(foto: AFP / POOL / Kay Nietfeld)

A economia da Alemanha registrou crescimento de 0,3% no último trimestre de 2020 na comparação com o trimestre anterior, apesar das novasadotadas pelo governo para combater a pandemia, anunciou o instituto alemão de estatísticas Destatis.O crescimento de outubro a dezembroa previsão inicial de 0,1% anunciada pelo Destatis em janeiro. No ano de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha registrou queda de 4,9% em relação a 2019, 0,1% a menos que a estimativa inicial.A demanda interna, que tinha um papel de motorantes da crise, retrocedeu tanto no consumo das famílias (-3,3%) como no setor público (-0,5%). Apenas o setor da construção conseguiu uma recuperação (+1,8%) após dois trimestres consecutivos de baixa, segundo os dados corrigidos.Estes índices decepcionantes foram compensados por uma recuperação das exportações (+4,5%), tradicional motor da economia alemã, e pela reconstituição dospelas empresas.Ao mesmo tempo, o país registrou um déficit orçamentário em 2020 de 139,6 bilhões de euros (quase 170 bilhões de dólares), resultado que ficou abaixo do valor inicialmente indicado (-158,2 bilhões de euros).Deste modo, a Alemanha interrompe uma série de oito anos de superávit. Este é o segundo déficit mais elevado desde a reunificação alemã em 1990, indicou o instituto de estatísticas em um comunicado.Diante da crise provocada pela, Berlim teve que deixar de lado seu famoso rigor orçamentário e liberou quase um trilhão de euros (1,22 trilhão de dólares) de ajudas às empresas, sob a forma de desemprego técnico, empréstimos garantidos e ajudas diretas.A Alemanha foi muito afetada a partir do outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) pela segunda onda de contágios, que provocou adas restrições e pode frear a dinâmica da indústria ao menos no primeiro trimestre de 2021.O banco KfW prevê umdo PIB alemão de entre -1,5 e -3% de janeiro a março de 2021.