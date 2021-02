Gana receberá o primeiro lote mundial de vacinas gratuitas do dispositivo Covax

Gana receberá nesta quarta-feira o primeiro lote mundial de vacinas financiadas pelo dispositivo Covax, que tem como objetivo proporcionar aos países de baixa renda as primeiras doses de fármacos anticovid, anunciaram o Unicef e a Organização Mundial da Saúde (OMS).



"Gana receberá 600.000 doses da vacina produzidas pelo Instituto Serum da Índia", afirma um comunicado da OMS e do Unicef.



As vacinas foram enviadas pelo Unicef de Mumbai para Acra e integram a primeira onda de vacinas anticovid destinadas a vários países de baixa e média renda, explica a nota das duas organizações.



"Esta entrega representa o começo do que deve ser o maior fornecimento e distribuição de vacinas da história", destaca o comunicado.



"O dispositivo Covax planeja entregar quase dois bilhões de doses de vacinas anticovid este ano. Este é um esforço global sem precedentes para garantir o aceso às vacinas para todos os cidadãos", acrescenta o texto.



Gana, país do oeste da África, registra oficialmente 80.0759 casos de coronavírus e 582 mortes. Mas analistas apontam uma subnotificação, pois o número de testes realizados continua baixo.



O sistema Covax tem como objetivo proporcionar este ano vacinas anticovid a 20% da população de quase 200 países e territórios participantes. O dispositivo tem um mecanismo de financiamento que permite que 92 economias de baixa e média renda tenham acesso às doses.