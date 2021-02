Um ex-integrante do serviço de inteligência sírio foi condenado nesta quarta-feira pela justiça da Alemanha a quatro anos e meio de prisão por cumplicidade em crimes contra a humanidade, no primeiro processo no mundo vinculado a crimes atribuídos ao regime de Bashar al-Assad.



A Alta Corte Regional de Koblenz (oeste) considerou o sírio Eyad al-Gharib, 44 anos, culpado de ter participado em setembro e outubro de 2011 na prisão e entrega a um centro de detenção secreto do regime de pelo menos 30 manifestantes.