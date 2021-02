A Itália pediu à ONU a abertura de uma investigação e "respostas claras" após a morte de seu embaixador na República Democrática do Congo (RDC) em um ataque contra um comboio do Programa Mundial de Alimentos (PMA), afirmou nesta quarta-feira o chefe da diplomacia italiana.



"Pedimos formalmente ao PMA e à ONU a abertura de uma investigação para esclarecer o que aconteceu, as razões que justificam o dispositivo de segurança aplicado e quem foi responsável por estas decisões", afirmou Luigi Di Maio aos deputados italianos.



"Explicamos que esperamos, o mais rápido possível, respostas claras e exaustivas", completou.