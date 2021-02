Menino morre após incêndio em campo de refugiados na Grécia

Um incêndio foi detectado nesta terça-feira (23) à noite em um campo de refugiados no norte de Atenas, onde uma criança morta foi encontrada, anunciou o corpo de bombeiros grego.



O menino já não respirava quando os bombeiros chegaram ao campo de Thiva, localizado a cerca de 54 quilômetros ao norte da capital grega, informou o comunicado dos bombeiros.



De acordo com as primeiras informações, a polícia teve que intervir porque os solicitantes de asilo bloquearam o acesso ao campo queimado, por motivos desconhecidos.



Dois incêndios aparentemente acidentais já destruíram duas barracas há três dias em dois campos de migrantes na ilha de Lesbos, no norte da Grécia.



Várias ONGs alertaram recentemente sobre a severidade do frio nos campos de refugiados, onde normalmente não há aquecimento e as pessoas que lá vivem fazem fogueiras para se aquecer, o que aumenta o risco de incêndios.