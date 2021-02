Desmantelada rede que explorava sexualmente mulheres uruguaias na Espanha

A Interpol desmantelou uma "importante rede internacional" de tráfico de pessoas que operava na Espanha e no Uruguai, com a prisão de vários envolvidos, informou a chancelaria uruguaia nesta terça-feira (23).



Entre 2017 e agora, "29 mulheres uruguaias foram levadas à cidade de Alcalá de Henares, nos arredores de Madri, para fins de exploração sexual", disse o ministério em um comunicado.



O consulado uruguaio em Madri contatou as autoridades locais para oferecer colaboração e atender as vítimas, acrescentou o ministério.



Segundo a imprensa local, a Interpol prendeu oito pessoas - três no Uruguai e cinco na Espanha -, encarregadas de capturar mulheres uruguaias e enviá-las à Europa para exercer a prostituição.



Os responsáveis pela rede "se aproveitaram de vítimas economicamente vulneráveis", indicaram fontes ao jornal local El País.