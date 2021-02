Holanda estende toque de recolher por coronavírus até 15 de março

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou nesta terça-feira (23) que o toque de recolher no país será estendido até 15 de março, uma medida polêmica em vigor desde 23 de janeiro para combater a disseminação do coronavírus.



O governo informará em 8 de março se a restrição será prorrogada novamente para além de 15 de março, o primeiro dia das eleições legislativas, disse Rutte em uma coletiva de imprensa.



"No momento, ainda estamos em uma fase extremamente difícil", explicou o premier, acrescentando que uma terceira onda é "inevitável" de acordo com os especialistas.



No entanto, o governo anunciou uma ligeira flexibilização de algumas medidas vigentes, como a reabertura dos salões de beleza.



O fechamento de bares, cafés e restaurantes continua em vigor. As lojas não essenciais, também fechadas, ficarão acessíveis agora, mas com hora marcada e número limitado de clientes.



O toque de recolher, válido entre 21h e 4h30, o primeiro na Holanda desde a Segunda Guerra Mundial, foi estendido pela primeira vez até 2 de março e gerou grandes protestos e distúrbios em todo o país, com mais de 400 prisões.



A medida foi contestada na Justiça pelo Viruswaarheid ("Verdade sobre o vírus"), um grupo que organizou várias dessas manifestações e promove teorias da conspiração sobre a pandemia.



Na semana passada, um tribunal de primeira instância ordenou a suspensão imediata do toque de recolher, considerando que o governo havia abusado da lei especial em que se baseou para impor a medida.



Porém, essa decisão foi anulada enquanto se aguarda um recurso, cuja resolução será emitida na sexta-feira.