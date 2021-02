Biden: não consigo prever quando voltaremos ao normal, mas venceremos pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou não ser possível prever, neste momento, quando o quadro no país se normalizará, diante da pandemia da covid-19. Ele expressou, porém, otimismo de que o vírus "será derrotado".



Biden acredita que este outono local será melhor do que a mesma época do ano passado e que continuará a haver melhora gradual do quadro. O presidente falou durante uma reunião virtual com trabalhadores negros, com a pandemia como prioridade na pauta.