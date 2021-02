Reino Unido, França e Alemanha condenam restrição às inspeções nucleares no Irã

O Reino Unido, a França e a Alemanha "lamentam profundamente" a "perigosa" restrição às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre as atividades nucleares no Irã, de acordo com um comunicado conjunto divulgado nesta terça-feira (23).



O Irã adotou essas limitações nesta terça, depois que o prazo de Teerã para suspender todas as sanções americanas expirou.



"Nós, Ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido, lamentamos profundamente que o Irã tenha começado (...) a suspender o protocolo adicional e as medidas de transparência" do acordo nuclear iraniano, denunciaram, observando "a natureza perigosa" da decisão do Irã.



"Solicitamos ao Irã a parar e reverter todas as medidas que reduzem a transparência e que coopere plenamente com a AIEA", continuaram os chefes da diplomacia desses três países, cossignatários do acordo de 2015 com os Estados Unidos - que o deixou em 2018 -, Rússia e China.



Ressaltaram também que o "objetivo continua sendo o de preservar o acordo e apoiar os esforços diplomáticos em busca de uma solução negociada, que permita ao Irã e aos Estados Unidos voltarem ao pleno respeito aos compromissos assumidos".



Após a retirada unilateral do acordo de Viena pelo governo americano de Donald Trump e o restabelecimento de suas sanções contra Teerã - que sufocaram a economia do Irã -, esse país tem progressivamente deixado de cumprir seus compromissos nucleares.



O acordo de 2015, entre Teerã e as grandes potências, tem como objetivo evitar que a República Islâmica desenvolva uma bomba atômica, impondo estritos limites ao seu programa nuclear, que permaneceria exclusivamente civil.



A comunidade internacional, em troca, suspendeu todas as sanções econômicas contra o Irã.



O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu endossar este acordo novamente, mas com a condição de que Teerã volte a honrar os seus compromissos o quanto antes, dos quais começou a se distanciar em resposta às sanções firmadas por Trump.