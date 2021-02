A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) está "profundamente preocupada" com a possível presença de matéria nuclear secreta em um laboratório iraniano não declarado, de acordo com um relatório consultado nesta terça-feira(23) pela AFP em Viena.



A agência da ONU também observou que o Irã tem estoques de urânio enriquecido 14 vezes acima do limite autorizado pelo acordo nuclear de 2015, segundo o mesmo relatório que será discutido pelo Conselho de Governadores da AIEA nesta quarta-feira.