Reino Unido aceita extensão de aplicação provisória do acordo pós-Brexit

O governo do Reino Unido aceitou a extensão de prazo da aplicação provisória do acordo pós-Brexit até o final de abril, para dar tempo para a ratificação do tratado no Parlamento Europeu, anunciou uma fonte do governo britânico nesta terça-feira (23).



"Hoje (terça-feira) acordamos a extensão do prazo final para que a União Europeia ratifique o acordo até 30 de abril", disse o porta-voz britânico.



Este acordo define a relação comercial entre Reino Unido e a UE após a aprovação do Brexit pelas duas partes no final de 2020.



A proposta de estender o prazo de aplicação do acordo provisoriamente foi apresentada em uma carta assinada por Maros Sefcovic, vice-presidente da Comissão Europeia.



Em resposta, o influente ministro britânico de Gabinete, Michael Gove, respondeu que o Reino Unido estava de acordo com a proposta.



No entanto, Gove destacou que a expectativa do governo britânico é que o Parlamento Europeu ratifique o acordo nesse novo prazo e "portanto não receberá novos pedidos para estender esse período além de 30 de abril", disse em sua carta de resposta.



A aplicação do acordo provisoriamente gera "incertezas em pessoas e empresas".