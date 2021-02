Cardápio escolar sem carne gera polêmica na França

Um cardápio escolar sem carne proposto nas lanchonetes escolares de Lyon, capital francesa da gastronomia e governada pelos ambientalistas, gerou uma polêmica nacional na qual inclusive alguns membros do governo de Emmanuel Macron participaram.



A polêmica começou quando a conselheira da Educação de Lyon anunciou em uma carta em 15 de fevereiro a elaboração de um "cardápio único sem carne para servir mais rápido os alunos e agilizar as refeições" em meio ao combate ao coronavírus nas 206 escolas da cidade.



A medida, tomada pela cidade que é berço de muitos dos pratos típicos da França e pátria do célebre chef Paul Bocuse, provocou reações contrárias entre os membros do governo de Macron.



Em uma mensagem publicada no Twitter em 20 de fevereiro, o ministro do Interior, Gerald Darmanin, considerou que a proposta faz parte de uma "ideologia escandalosa" e que é "um insulto inaceitável aos fazendeiros e açougueiros franceses".



Para Darmanin, a medida dos ambientalistas responde a "uma política elitista que exclui as classes populares".



Dois dias mais tarde, a ministra da Transição Ecológica, Barbara Pompili, lamentou "um debate pré-histórico" repleto de "clichês banais como que 'a alimentação vegetariana é desequilibrada'".



Pompili respondeu ao seu colega Darmanin sobre a consideração "elitista" dos cardápios vegetarianos: "Se diz que as crianças de classes desfavorecidas comem menos carne que os outros, quando os estudos mostram o contrário", explicou.



Em tratores e com algumas vacas, várias dezenas de criadores de gado se reuniram na segunda-feira em frente à prefeitura de Lyon para protestar contra esta medida.



O prefeito ambientalista de Lyon, Gregory Doucet, que governa desde junho de 2020, propôs em sua campanha eleitoral que os alunos pudessem escolher um cardápio vegetariano nas escolas.



A medida atual, motivada pelo contexto sanitário do coronavírus, é temporária e vai durar até o início das férias da Semana Santa (28 de março). Além disso, o cardápio não é vegetariano, já que inclui peixes e ovos.