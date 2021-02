Brasil aprova uso definitivo da vacina da Pfizer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira (23) o registro definitivo da vacina da contra o coronavírus para poder comercializá-la e usá-la de forma generalizada, embora o imunizante ainda não esteja disponível no país.



Segundo a Anvisa, é o "primeiro registro de vacina contra a covid-19 de uso amplo, nas Américas".



O Brasil realiza sua campanha de vacinação com a CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, e com a produzida pela ambas aprovadas pela Anvisa apenas para uso emergencial em grupos prioritários.



A agência acrescentou que a vacina desenvolvida pelo laboratório americano Pfizer com a alemã BioNtech "teve sua segurança, qualidade e eficácia aferidas e atestadas".



"Esperamos que outras vacinas estejam, em breve, sendo avaliadas e aprovadas", completou o comunicado.



Esta autorização final permite o uso da vacina para toda população e a comercialização das doses.



A autorização de emergência se refere apenas à imunização de certos grupos definidos como prioritários.



A aprovação do registro definitivo ocorre em um momento em que o Brasil, segundo país mais afetado pelo coronavírus com 247.000 mortes, vive uma dramática segunda onda da pandemia, com uma média de mais de 1.000 mortos por dia há semanas e uma lenta campanha de vacinação.



O governo do presidente Jair Bolsonaro negocia desde o ano passado com a Pfizer a compra de dezenas de milhões de doses, mas as conversas estão travadas pela exigência de que o laboratório farmacêutico fique isento de responsabilidade a respeito de eventuais efeitos colaterais.



Em dezembro, Bolsonaro, um cético do coronavírus com uma gestão da pandemia muito questionada, tentou fazer piada com a cláusula, ao insinuar que a Pfizer não queria ser responsabilizada se a vacina transformasse as pessoas em "jacarés".



Ao contrário do que ocorre com a CoronaVac e a vacina produzida pela as negociações não incluem troca de tecnologia e, portanto, a vacina da Pfizer não pode ser fabricada no Brasil.



O imunizante da Pfizer usa a tecnologia de RNA mensageiro e apresenta uma taxa de eficácia muito alta (95%). Está sendo usado em massa na Europa e nos Estados Unidos, após se tornar a primeira vacina aprovada contra a covid-19 no Ocidente, no final de 2020.



Mais de seis milhões de pessoas foram vacinadas até o momento no Brasil, o que corresponde a 2,8% dos 212 milhões de habitantes.



Embora seja reconhecido internacionalmente por sua capacidade de organizar campanhas de imunização em larga escala, o Brasil iniciou sua campanha há pouco mais de um mês, várias semanas depois dos Estados Unidos, de grande parte dos países europeus e dos vizinhos Argentina e Chile, por exemplo.



Devido à falta de doses em várias cidades, a imunização teve de ser interrompida.



Na semana passada, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o país terá mais de 230 milhões de doses até o final de julho. Esta previsão depende, porém, tanto da importação das doses fabricadas no exterior, quanto do envio ao Brasil de insumos para produzir a vacina localmente.



O cálculo também inclui 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V e 20 milhões da indiana Covaxin, com cujos laboratórios o governo ainda não formalizou um acordo e que também não têm seu uso aprovado no país.