Toyota inicia projeto de cidade totalmente conectada

A Toyota iniciou nesta terça-feira (23) o programa para desenvolver uma cidade totalmente conectada no Japão, um grande laboratório para todas as tecnologias do futuro, como a direção automatizada, a robótica e a inteligência artificial.



Batizado como "Woven City", o distrito experimental - aos pés do famoso Monte Fuji (centro do Japão) - permitirá aos pesquisadores testar seus produtos, primeiro com 360 habitantes e depois com 2.000 quando o projeto for ampliado, informou a montadora japonesa.



Os cientistas e funcionários da empresa serão as cobaias do programa.



Executivos da Toyota participaram em uma cerimônia de inauguração no terreno de 175 hectares que abrigará a cidade, no mesmo local onde ficava uma fábrica da Toyota que fechou no ano passado.



"O projeto 'Woven City' começa oficialmente hoje", afirmou o presidente da Toyota, Akio Toyoda, em um comunicado.



O nascimento da cidade inteligente é parte da estratégia da montadora japonesa para desenvolver novas tecnologias à medida que as mudanças nas regulamentações e nos gostos dos consumidores continuam empurrando a indústria automotiva mundial em direção a um maior respeito pelo meio ambiente, eficiência e automação.



A Toyota apresentou o projeto de "laboratório vivo" em janeiro de 2020 na feira CES de Las Vegas, com um apelo para a colaboração de investidores de todo o mundo.



O grupo japonês voltou a liderar as vendas de carros no mundo em 2020, com 9,53 milhões de veículos comercializados de todas as suas marcas, superando a concorrente alemã Volkswagen (9,3 milhões).



Os projetos de cidades conectadas se multiplicam em todo o mundo, sobretudo na América do Norte e China, com o grupo conhecido como GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) de um lado e o governo chinês do outro, ao lado de gigantes locais como Huawei, Tencent e Alibaba.



Os projetos se beneficiam da aceleração da instalação da nova tecnologia móvel 5G, que deve permitir um rendimento muito maior que o 4G com um tempo de resposta mínimo.



TOYOTA MOTOR



FACEBOOK



Tencent



VOLKSWAGEN



Alibaba



AMAZON.COM



APPLE INC.



GOOGLE