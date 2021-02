Governo do Afeganistão lança campanha de vacinação contra COVID-19

(foto: AFP PHOTO /Press Office of President of Afghanistan)

O Afeganistão lançou, nesta terça-feira (23/02), a primeira fase de sua campanha decontra a COVID-19, por enquanto muito limitada neste país devastado pela violência. Médicos, jornalistas e membros das forças de segurança estavam entre os voluntários que receberam a vacina AstraZeneca - da qual a Índia ofereceu 500 mil doses no início de fevereiro - durante uma cerimônia no palácio presidencial.O presidente Ashraf Ghani comemorou a operação, chamando-a de uma "grande oportunidade para o povo afegão". Nesta primeira fase, cerca de 250 mil pessoas serão, cada uma com duas doses.Segundo dados oficiais, há 55.300 casos de contágio e 2.400 mortes por COVID-19 no Afeganistão.Um estudo do Ministério da Saúde publicado em agosto avaliou, porém, em 10 milhões - ou seja, um terço da população do país - o número de pessoas realmentepela COVID-19.