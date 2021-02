Facebook vai restaurar páginas de notícias na Austrália

O Facebook anunciou nesta terça-feira que suspenderá nos próximos dias o bloqueio na Austrália das páginas de notícias, depois que o governo aceitou fazer emendas à lei que pretende obrigar os gigantes tecnológicos a pagar aos meios de comunicação por seus conteúdos.



O ministro australiano das Finanças, Josh Frydenberg, e o diretor geral do Facebook Austrália, Will Easton, afirmaram que chegaram a um acordo sobre um dos pontos cruciais da lei.



"Como resultado das mudanças, agora podemos trabalhar para estimular nosso investimento em jornalismo de interesse público e restabelecer nos próximos dias as notícias no Facebook para os australianos", declarou Easton.



Na semana passada, o Facebook bloqueou a publicação de links de notícias e as páginas dos meios de comunicação em todo o país.



Várias páginas do Facebook de serviços de emergência também foram afetadas de forma involuntária.



A medida de represália provocou indignação na Austrália e em muitos países.



O anúncio significa que Facebook e Google não serão penalizados desde que alcancem acordos com os grupos de imprensa em troca do uso de seus conteúdos.