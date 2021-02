Atriz mexicana Yalitza Aparicio apresentará programa antes do Globo de Ouro

Dois anos após sua estreia no filme multipremiado "Roma", a mexicana Yalitza Aparicio retornará ao Globo de Ouro como apresentadora de um programa de televisão antes da cerimônia, anunciou a atriz.



Aparicio apresentará, juntamente com a apresentadora espanhola Leticia Sahagún, um programa para a rede de televisão TNT no qual falará sobre os indicados deste ano, além de compartilhar sua experiência na indústria cinematográfica.



"Estou muito feliz por aparecer deste lado agora, acho que vou ficar tranquila vendo as reações dos indicados, porque já sei pessoalmente o que acontece lá", disse a atriz em entrevista ao jornal Milenio publicada nesta segunda-feira (22).



A artista de 27 anos reconheceu que, embora a pandemia mais uma vez tenha levado à premiação remota, será "uma oportunidade de reviver a experiência" no filme do vencedor do Oscar, o mexicano Alfonso Cuarón.



"Muitas lembranças daquele dia serão tiradas de mim: o meu nervosismo, a sensação de não saber o que estava acontecendo. Agora (...) vou poder analisar tudo (...) e dizer: 'claro, eu sei o que é estar lá'", disse.



Aparicio, a primeira indígena indicada para melhor atriz pela Academia de Hollywood e professora de profissão, ganhou fama em 2019 quando estreou em "Roma", o nome do bairro da Cidade do México onde Cuarón cresceu.



O filme foi dedicado a Libo, a babá e empregada doméstica de origem indígena do cineasta, a quem Aparício dá vida.



Agora, a jovem de origem mixteca - uma comunidade radicada no estado de Oaxaca - dedica seu tempo, principalmente, ao seu trabalho como Embaixadora da Boa Vontade da UNESCO para os povos indígenas.



A 78ª edição do Globo de Ouro vai ao ar no próximo domingo, após o programa de Aparicio e Sahagún.