Argentina espera receber um milhão de doses da vacina Sinopharm

A Argentina espera receber "nos próximos dias" um milhão de doses da vacina chinesa Sinopharm contra a covid-19, informou nesta segunda-feira (22) a nova ministra da Saúde, Carla Vizzotti, que assumiu o cargo em meio a uma crise, após a revelação de uma vacinação irregular de conhecidos de seu antecessor.



"O trabalho está em andamento para entregar um milhão de doses da vacina chinesa nos próximos dias", disse a ministra à rádio Uncover. Esta vacina chinesa recebeu autorização emergencial para uso do Ministério da Saúde no domingo.



Vizzotti acrescentou que a assessora presidencial Cecilia Nicolini "está trabalhando na Rússia para ter uma visão geral das datas de entrega (das novas doses das vacinas Sputnik V)", enquanto a Argentina avança na resolução "da entrega nos primeiros dias de março da vacina da AstraZeneca".



"Com a entrada das vacinas, a população-alvo (da campanha de vacinação), que é de 15 milhões de pessoas, pode ser vacinada em um tempo relativamente curto", afirmou.



A Argentina, com 44 milhões de habitantes, soma mais de dois milhões de infecções de covid-19 e alcançou 51.000 mortes. Até o momento, o país recebeu 1.220.000 doses de Sputnik V e 580.000 da Covishield, do instituto Indian Serum.



Vizzotti substituiu Ginés González García no sábado, que renunciou a pedido do presidente Alberto Fernández, depois que o jornalista Horacio Verbitsky, de 79 anos, disse a um programa de rádio na sexta-feira que conseguiu se vacinar graças à amizade com o ex-ministro, causando uma enxurrada de críticas.



Cerca de 13 queixas contra o ex-ministro foram apresentadas nesta segunda-feira no tribunal por este caso.



"O conceito de que existe vacinação VIP no Ministério da Saúde é falso. O que aconteceu foi uma situação específica, que 10 pessoas foram ao Ministério da Saúde para serem vacinadas e o presidente tomou as medidas", afirmou o ministro.