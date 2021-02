Nasa divulga primeiros áudio e vídeo do pouso do Perseverance em Marte

A Nasa, agência espacial americana, divulgou nesta segunda-feira (22) o primeiro áudio de Marte, um som fraco de vento capturado pelo veículo Perseverance.



A agência também liberou o primeiro vídeo da chegada do veículo-robô no planeta vermelho.



Um microfone não funcionou durante a descida, mas o rover foi capaz de capturar áudio assim que pousou em Marte.



Engenheiros da Nasa tocaram um curto clipe de áudio do que disseram ser uma rajada de vento na superfície.



O vídeo, com três minutos e 25 segundos de duração, mostrou a ativação do paraquedas e o pouso do rover na superfície de Marte em meio a uma nuvem de poeira.



"Esses são vídeos realmente incríveis", disse Michael Watking, diretor do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, em uma coletiva de imprensa. "Esta é a primeira vez que conseguimos capturar um evento como o pouso em Marte".



Jessica Samuels, gerente da missão de superfície do Perseverance, disse que o veículo estava operando conforme o esperado até agora.



"Estou feliz em reportar que o Perseverance está saudável", disse Samuels.