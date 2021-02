Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (22) que responsabilizarão pelas ações de seus aliados no Iraque, depois que vários mísseis atingiram a embaixada de Washington em Bagdá, mas insistiu em evitar uma escalada.



O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que os Estados Unidos estavam "indignados" com os recentes ataques no Iraque e acrescentou: "responsabilizamos o Irã pelos ataques de seus aliados contra americanos".



"O que não faremos será atacar e arriscar uma escalada que faça o jogo do Irã e contribua para renovadas tentativas de destabilizar o Iraque", disse a jornalistas.