De 'Da Funk' a 'Get Lucky', relembre os grandes sucessos do Daft Punk

Confira as principais canções com as quais a dupla francesa Daft Punk, cuja separação foi anunciada nesta segunda-feira (22) por meio de um vídeo no YouTube, domina o mundo da música eletrônica desde o final dos anos 1990.



- "Da Funk" (1995) -



Segundo "single" do grupo, "Da Funk" foi lançado em 1995 e se tornou o primeiro sucesso da dupla. Essa música instrumental rapidamente ganhou espaço nas discotecas europeias e se tornou um clássico da 'house music' dos anos 1990.



O videoclipe, em que um homem com cabeça de cachorro aparece caminhando pelas ruas de Nova York, também se tornou muito popular.



- "Around the World" (1997) -



É a principal faixa do seu primeiro álbum, "Homework" (1997), que teve dois milhões de cópias vendidas em 35 países. Com o trabalho, o Daft Punk começa, assim, a conquistar o mundo.



No videoclipe, dançarinos vestidos de esqueletos, robôs, múmias e nadadores caminham e dançam de forma sincopada, no ritmo da música.



- "One More Time" (2000) -



Primeiro "single" do seu segundo álbum, "Discovery". A dupla utiliza um programa de computador, o Auto-Tune, para tratar e comprimir a parte vocal, técnica hoje muito comum, principalmente entre rappers.



"Muitas pessoas reclamam que existam músicos que usem o Auto-Tune. Isso me lembra do final dos anos 1970, quando alguns músicos franceses queriam proibir os sintetizadores. Mas eles não perceberam que é possível usar esses instrumentos de forma inovadora, não apenas para substituir os instrumentos do passado", explicou Thomas Bangalter, um dos membros da dupla.



"One Morte Time" foi classificada como a melhor música "dance" de todos os tempos pelos leitores da revista Rolling Stone.



- "Harder, Better, Faster, Stronger" (2001) -



É a quarta faixa do álbum "Discovery". As letras são cantadas roboticamente.



Vencedora de um Grammy, a música foi reinterpretada em 2007 pelo rapper americano Kanye West em sua canção "Stronger".



- "Get Lucky" (2013) -



Composta por Pharell Williams e o lendário guitarrista Nile Rodgers, esta faixa do álbum "Random Access Memories" foi aclamada pela crítica e chegou ao número um das paradas em muitos países em meados de 2013.



Em 2017, foi interpretada por uma banda no final do tradicional desfile de 14 de julho na Champs Elysées em Paris, diante dos presidentes francês e americano, respectivamente, Emmanuel Macron e Donald Trump.