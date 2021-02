A Nasa, agência espacial americana, divulgou nesta segunda-feira (22) o primeiro vídeo da chegada do veículo-robô Perseverance a Marte.



O vídeo, com 3 minutos e 25 segundos de duração, mostra a ativação dos paraquedas e o contato do veículo com a superfície do planeta vermelho. "São vídeos realmente impressionantes", disse Michael Watkins, diretor do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa. "É a primeira vez que pudemos capturar um evento como a chegada a Marte".