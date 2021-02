Irã poderia enriquecer urânio a 60% em caso de necessidade, diz líder supremo

O Irã poderia enriquecer urânio em até 60% se necessário, disse o guia supremo iraniano, Ali Khamenei.



"O limite de enriquecimento do Irã não será de apenas 20%. Atuaremos de acordo com nossas necessidades (...). Poderíamos aumentar o enriquecimento para 60%", declarou o aiatolá em comunicado publicado em seu site oficial.



Essas declarações de Khamenei ocorrem na véspera da entrada em vigor de uma lei que pretende limitar a inspeção da ONU na atividade nuclear do Irã enquanto as sanções americanas forem mantidas.



Esta legislação exige que o governo iraniano limite algumas das inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em instalações não nucleares, incluindo bases militares suspeitas, enquanto Washington não abandonar as sanções impostas a Teerã em 2018 após a decisão de Donald Trump de se retirar do acordo nuclear iraniano.



Segundo esta mesma lei, o governo iraniano impulsionou desde o início de janeiro suas atividades de enriquecimento de urânio até 20%, o mesmo nível alcançado pelo Irã antes do pacto de 2015.



Teerã "não abandonou suas obrigações, mas reduz progressivamente algumas delas, que são reversíveis em caso de (os outros países participantes do acordo) voltarem a respeitar seus compromissos", declarou Khamenei. "Os ocidentais sabem que não queremos (fabricar) armas nucleares", acrescentou.



Embora enriquecer urânio até 60% facilitaria alcançar os 90% necessários para desenvolver uma bomba atômica, as autoridades iranianas negaram várias vezes que desejam obtê-la.