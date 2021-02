Dupla francesa Daft Punk anuncia separação

A dupla francesa de música eletrônica Daft Punk, reconhecida por seus capacetes de robô que escondem seus rostos, anunciou nesta segunda-feira (22) sua separação após quase três décadas de parceria, confirmou à AFP seu porta-voz.



O grupo, formado por Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem Christo, publicou no YouTube um vídeo com o título "Epílogo", ambientado no deserto. No final deste, um dos dois robôs explode e a imagem diz "1993-2021".



Daft Punk estreou em 1997 com o álbum "Homework" e rapidamente conquistou as pistas de dança com canções como "Around the world" e "Da Funk".



Em 2001, a dupla francesa lançou "Discovery", um álbum ainda mais popular com canções como "One more time" e "Harder, better, faster, stronger".



Mas seu maior sucesso foi o single "Get lucky" de 2013, realizado com Pharrell Williams e do qual milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo.