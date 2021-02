Imigrante é encontrado escondido em saco de lixo tóxico na Espanha

Um imigrante foi encontrado com vida escondido dentro de um saco que continha lixo tóxico no porto de Melilla, um enclave espanhol no litoral norte de Marrocos, anunciou a Guarda Civil nesta segunda-feira (22).



A pessoa, encontrada na sexta-feira, foi localizada "dentro de um saco hermético de plástico, que continha cinzas procedentes da incineradora, material tóxico, segundo a lista europeia de resíduos", disse o corpo de segurança em um comunicado.



Um agente "primeiro observou o que parecia ser a perna inerte de uma pessoa", o que o levou a achar que estava morta, mas ao tirá-la "das cinzas, retomou a consciência e conseguiu salvar sua vida", diz o comunicado.



No total, a Guarda encontrou 41 imigrantes escondidos em caminhões, contêineres e veículos que iam embarcar em navios no porto de Melilla, com a intenção de chegar à Espanha continental.



Quatro deles estavam dentro de um contêiner com vidros quebrados para reciclagem, "com o perigo das múltiplas arestas cortantes, em uma travessia que tem uma duração de cerca de sete horas", afirmou a Guarda Civil.



Em 2020, 41.861 imigrantes entraram clandestinamente na Espanha, tanto por via marítima como terrestre, uma quantidade 29% maior que a de 2019.



Mais da metade desse total (23.023 pessoas) chegou em precárias embarcações nas ilhas Canárias, arquipélago espanhol atlântico em frente às costas africanas que registrou um aumento de 757% na chegada de migrantes em relação ao ano anterior.



Melilla recebeu 1.500 migrantes em 2020.



Melilla e Ceuta, o outro enclave espanhol no Marrocos, são as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com a África.