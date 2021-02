Mensagem da rainha Elizabeth II será divulgada horas antes de entrevista de Harry e Meghan

O canal de televisão BBC transmitirá uma mensagem da rainha Elizabeth II em 7 de março, por ocasião do Dia da Commonwealth, horas antes da exibição nos Estados Unidos de uma entrevista com o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle.



O programa substituirá o serviço religioso tradicional, inicialmente programado para 8 de março na Abadia de Westminster, que foi cancelado devido à pandemia de coronavírus.



No lugar do serviço religioso, a rainha compartilhará sua mensagem tradicional em 'Uma celebração do Dia da Commonwealth' que será divulgada em 7 de março na BBC One, anunciou o site oficial da abadia.



A Commonwealth é uma organização de 54 Estados com uma população de 2,4 bilhões de pessoas.



No dia 7 de março também será exibida a entrevista do neto da rainha e de sua esposa Meghan Markle à apresentadora americana Oprah Winfrey.



Os analistas da monarquia aguardam com ansiedade as explicações de Harry sobre sua decisão de afastamento da família real e a nova vida longe da coroa.



Várias entrevistas com membros da família real britânica tiveram consequências desastrosas para a imagem da Casa Real, como a da princesa Diana em 1995 ou a do príncipe Andrew em 2019.



O casal, que espera o segundo filho, foi criticado nos últimos dias por sua resposta à decisão da rainha de retirar os títulos militares de Harry.



O príncipe Harry e Meghan assinaram grandes contratos com empresas como Netflix e Spotify desde que se mudaram para a Califórnia.