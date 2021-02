Irã destaca 'resultado significativo' das conversas com AIEA

O Irã considerou nesta segunda-feira (22) como resultado "significativo" o acordo "temporário" alcançado com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que deve permitir uma vigilância de suas atividades, à espera de negociações mais amplas sobre o futuro do acordo internacional de 2015.



As discussões com as autoridades de controle nuclear da ONU "alcançaram um resultado diplomático muito significativo", disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Said Khatibzadeh, em uma entrevista coletiva um dia depois da visita a Teerã do diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi.



No domingo, Irã e AIEA anunciaram um acordo "temporário" de três meses para manter a vigilância das atividades nucleares, ainda que reduzida, enquanto se iniciam negociações diplomáticas entre os signatários do pacto de 2015 para tirá-lo da paralisia provocada pela saída dos Estados Unidos.



O acordo, assinado pela República Islâmica, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e China, previa a suspensão progressiva das sanções em troca da garantia do Irã de que não produziria armamento atômico, um objetivo que Teerã sempre negou perseguir.



Em 2018, o governo dos Estados Unidos, por iniciativa de seu então presidente Donald Trump, se retirou unilateralmente do acordo e restabeleceu as sanções. O Irã respondeu com a interrupção, a partir de 2019, de alguns de seus compromissos.



- Solução a curto prazo -



"Quando todos cumprirem com suas obrigações, então (serão retomadas) as negociações, reiterou no domingo o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif.



O que muda com o anúncio de domingo?



A lei iraniana, que prevê restringir o acesso a certas inspeções, incluindo as das instalações militares suspeitas, "existe e será aplicada" a partir de terça-feira caso Washington não retire as sanções, advertiu Rafael Grossi em seu retorno a Viena, após "consultas intensas" em Teerã.



"O acesso será reduzido, não se enganem, mas seremos capazes de manter o nível necessário de vigilância e verificação", explicou Grossi. "Isto salva a situação imediata", acrescentou



Nos termos do "acordo técnico bilateral" de três meses de duração e que pode ser suspenso a qualquer momento, o número de inspetores destacados pela AIEA no Irã será mantido e eles poderão continuar a realizar inspeções aleatórias.



"É claro que para alcançar uma situação estável será preciso uma negociação política, e isso não depende de mim", ressaltou Grossi.



- Sem gravações -



"Concluímos alguns acordos para continuar com as verificações no âmbito das garantias do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), destacou o porta-voz do ministério iraniano das Relações Exteriores.



"Mas a aplicação voluntária do protocolo adicional (do TNP) será suspensa, como decidiu o Parlamento. As câmeras continuarão ligadas, mas nenhuma imagem será transmitida à AIEA", completou.



A Organização Iraniana de Energia Atômica informou que as imagens serão apagadas se Washington não retirar as sanções após três meses.



Ao mesmo tempo, um comandante militar americano aproveitou uma visita a Omã para advertir o Irã que se abstenha de qualquer provocação, em um momento em que o novo governo de Joe Biden afirma que deseja retomar o diálogo



"Acredito que este é o momento para que todos demonstrem moderação e precaução, e vejam como vão as coisas", afirmou o general Kenneth McKenzie, que comanda as forças americanas no Oriente Médio, em uma entrevista à AFP no domingo.



O sultanato do Omã é aliado dos Estados Unidos, que utiliza várias bases aéreas, assim como seu porto de Salalah (sul). Mas também mantém vínculos com o Irã e atua com frequência como mediador nas crises regionais ou internacionais no Golfo.