60 migrantes resgatados quando tentavam chegar às costas britânicas

Sessenta migrantes, incluindo mulheres e crianças, que tentavam chegar às costas britânicas em embarcações precárias, foram resgatadas no mar nesta segunda-feira, anunciaram as autoridades francesas.



Alertado pelo Centro Regional de Resgate, uma embarcação da Marinha francesa recuperou 27 náufragos em um barco avariado a 13 quilômetros de Calais (nordeste da França).



Pouco depois, outro barco também com avaria no motor, que estava a 15 km da costa, pediu ajuda. Os 33 náufragos foram resgatados por uma lancha da Guarda Costeira.



Todos os migrantes, em bom estado de saúde, foram levados para Calais, onde foram atendidos pelos bombeiros e colocados à disposição da polícia de fronteiras.