Sanofi produzirá vacina anticovid de suas concorrentes

(foto: AFP / Phill Magakoe)

A Sanofi vai produzir na França as vacinas contra a COVID-19 de suas concorrentes Johnson & Johnson e Pfizer-BioNTech, dada a atual impossibilidade dea sua, que entra nesta segunda-feira (22/02) em fase de ensaio clínico com voluntários.O laboratório indicou emque, "a partir do terceiro trimestre", será responsável "por várias etapas da fabricação da vacina contra a COVID-19 da Johnson & Johnson".O grupo farmacêutico cuidará da formulação e do envase dos frascos na suafrancesa em Marcy-l'Etoile, perto de Lyon, "em 2021, a um ritmo de cerca de 12 milhões de doses por mês"."Nossa ambição é fazer o máximo possível, sefazer mais por que não", disse à AFP Thomas Triomphe, vice-presidente executivo da Sanofi Pasteur, o braço de vacinas da Sanofi.Esta é a segunda vez que a Sanofi coloca suas ferramentas de produção a serviço da concorrência: fabricará a partir do verão (hemisfério norte) em sua fábrica alemã em Frankfurt mais de 125 milhões de doses da vacina de RNA mensageiropela Pfizer-BioNTech.A urgência dadeu origem a alianças inesperadas entre empresas do setor, às vezes rivais. A suíça Novartis, que não se lançou na corrida das vacinas, se prepara para fazer o mesmo pela BioNTech.Para o CEO da Sanofi, Paul Hudson, este acordo com a Johnson & Johnson "atesta a determinação da Sanofi em contribuir com ocoletivo para acabar com esta crise sanitária o mais rápido possível".Os anúncios foram feitos depois que o governo francês pediu à Sanofi para disponibilizar suas linhas de produção para acelerar a fabricação das tãodoses para tentar conter uma pandemia que já matou cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo."Nossa prioridade absoluta continua sendo ada nossa própria vacina. E se faremos essa operação com a BioNTech e Johnson & Johnson é porque nos certificamos de que também temos capacidade para produzir a nossa própria vacina", insistiu Thomas Triomphe.Apesar dos contratempos, o laboratório francês está determinado, e anunciou nesta segunda o início de um novo estudo de fase 2 de sua principal vacina candidata, desenvolvida com a britânica GSK e que usa tecnologia de proteína recombinante, na esperança de disponibilizá-la no quarto"Este novo estudo de fase 2 avaliará o potencial de uma formulação refinada de antígenos para atingir uma resposta imunológica ideal, particularmente em adultos mais velhos", explicou.O estudo de fase anterior foi concluído em dezembro com uma resposta imunológica insuficiente em adultos idosos, "provavelmente devido a uma concentração insuficiente de antígenos".O novo teste serácom 720 voluntários maiores de 18 anos nos Estados Unidos, Honduras e Panamá.Se os dados forem positivos, um estudo de fase 3 deve começar "em maio-junho" em um "grande número de países em vários continentes", de acordo com Triomphe, e a vacina estará disponível no quarto trimestre.A Sanofi também informou pesquisas sobre novase "para poder preparar diferentes formulações para avançar o mais rápido possível quando necessário", segundo Thomas Triomphe.O laboratório também está desenvolvendo uma segunda vacina candidata com a americana Translate Bio, com base na tecnologia de RNA(a utilizada pelas vacinas da e Moderna, já autorizadas)."Dados pré-clínicos mostram que duas injeções da vacina de RNAm induzem uma produção de alta concentração de anticorpos neutralizantes", segundo a Sanofi, que pretende iniciar os testes da vacina emhumanos, na fase em março.