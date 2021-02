Sequetradores liberam 53 pessoas na Nigéria

Cinquenta e três pessoas, incluindo 20 mulheres e nove crianças, foram liberadas na Nigéria por seus sequestradores, uma semana depois do rapto na região central do país, informaram as autoridades locais no domingo à noite.



As regiões noroeste e central da Nigéria são afetadas há uma década pela violência dos grupos criminosos que multiplicam os sequestros para pedir resgates



"Tenho a satisfação de ter ao meu lado 53 pessoas (...) que foram sequestradas por bandidos armados há uma semana", afirmou no Twitter o governador da região, Abubakar Sani Bello.



Não foi divulgado se um resgate foi pago pela libertação destas pessoas.



Em outro incidente similar, também em fevereiro, 42 pessoas - incluindo 27 estudantes - foram sequestradas de um internato no centro da Nigéria e continuam desaparecidas.



Em dezembro, 344 adolescentes foram sequestrados na cidade de Kankara, no estado de Katsina.



No caso dos adolescentes, os sequestradores atuaram em nome do grupo extremista Boko Haram, cujo reduto fica a centenas de quilômetros, no nordeste da Nigéria



Os adolescentes de Kankara foram liberados depois de passar uma semana em cativeiro e após negociações entre os criminosos e os governos locais.



O sequestro provocou uma comoção mundial e recordou o rapto de mais de 200 adolescentes pelo Boko Haram em Chibok (nordeste) em 2014.