Irã destaca 'resultado significativo' das conversas com AIEA

As conversas entre o Irã e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) tiveram um "resultado significativo" - celebrou Teerã, às vésperas de um prazo estabelecido pelas autoridades iranianas para limitar as inspeções.



As discussões com as autoridades de controle nuclear da ONU "alcançaram um resultado diplomático muito significativo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Said Khatibzadeh, em uma entrevista coletiva um dia depois da visita do diretor-geral da AIEA, Grossi, a Teerã.



No domingo, ao final da visita, Irã e AIEA anunciaram um acordo "temporário" de três meses para manter a vigilância das atividades nucleares, ainda que reduzida, enquanto se iniciam negociações diplomáticas entre os signatários do pacto de 2015 para tirá-lo da paralisia após a saída dos EUA.