Barcelona tem sexta noite de protestos violentos contra prisão de rapper

Protestos em apoio a um rapper preso em Barcelona, na Espanha, resultaram em violência pela sexta noite consecutiva ontem, depois que a polícia enfrentou um grupo de jovens no centro da cidade. Após manifestações pacíficas pela manhã, os manifestantes marcharam em direção à sede da Polícia Nacional. Depois de serem atingidos por pedras, garrafas, lixo e foguetes, os policiais se mobilizaram para esvaziar a rua. Lojas da região tiveram as vitrines destruídas.



Mais de 100 pessoas - incluindo sete, ontem - foram detidas em confrontos violentos com a polícia desde terça-feira, quando o rapper Pablo Hasél foi detido para cumprir uma pena de prisão de nove meses. Ele é acusado de insultar o rei espanhol, Felipe VI, e elogiar ações violentas de terroristas em publicações no Twitter e nas letras das suas canções.



A polícia catalã disse ter feito mais de 35 prisões no sábado em Barcelona e em outras cidades próximas depois que manifestantes quebraram janelas e entraram em confronto com policiais. Outras manifestações na Espanha, incluindo em Madri, foram pacíficas em sua maior parte.