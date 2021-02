Sete mortos em acidente de avião que faria operação de resgate na Nigéria

Sete pessoas morreram neste domingo (21) na Nigéria quando o avião militar que deveria participar de uma operação de resgate de mais de 40 reféns em uma escola no estado de Níger caiu perto da capital Abuja, informou a força aérea nigeriana.



"Um Beechcraft KingAir B350i da Força Aérea da Nigéria caiu no caminho de volta para o aeroporto de Abuja após identificar uma falha no motor", disse o porta-voz da força aérea nigeriana, Ibikunle Daramola, em um comunicado. "Infelizmente, todas as sete pessoas a bordo morreram no acidente", acrescentou.



A aeronave deveria realizar uma "missão de vigilância sobre o estado do Níger e seus arredores como parte dos esforços para obter a libertação de sequestrados em um internato, explicou o porta-voz.



Na noite de terça para quarta-feira, homens armados atacaram um colégio interno público em Kagara, no estado nigeriano do Níger, matando um estudante e levando consigo 42 pessoas, incluindo 27 alunos, três professores e 12 familiares de funcionários, de acordo com as autoridades locais.